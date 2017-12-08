Поддержка есть, но вместе можно сделать еще больше: предприниматели и власть обсудили региональный экспорт

8 декабря 2017 / Партнерский материал / Фото: Вероника Белецкая

В среду, 6 декабря, в Томской ТПП прошла дискуссионная площадка «Может ли региональный бизнес покорить мировые рынки». Это одно из мероприятий форума «Томский бизнес: 25 лет успеха и взгляд за горизонт», который провела Томская ТПП при поддержке Администрации Томской области, Минэкономразвития России, областного фонда развития МСП в рамках деятельности Центра поддержки экспорта.

Основная тема дискуссии — государственная поддержка несырьевого экспорта, которая объявлена одним из приоритетов экономического развития России.

В настоящее время предприятиям-экспортерам несколько осложняет жизнь международная обстановка, о чем в самом начале сессии сказал гость из Москвы, советник председателя ГД РФ по международным вопросам, известный журналист-международник Евгений Примаков:

— Мы находимся в состоянии конфронтации с так называемым западным миром, что лишний доказало отстранение сборной России от Олимпийских игр. Но партнеры томских предприятий в основном находятся в Центральной Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе, куда продвигать продукцию легче. Конечно, это сложный рынок, на нем высокая конкуренция, и чтобы ее выдержать, нужно много работать. Но наши экспортеры могут рассчитывать на поддержку Минэкономразвития, Минпромторга, РЭЦ и Торгово-промышленной палаты.

Представители бизнеса, среди которых были такие успешные экспортеры, как «Элком+», «Ойлтим», «Элеси», «Элекард», «Эскимос», «Сибирский машиностроитель», «СИАМ», «Интеропт» (ТМ «33 пингвина»), ««Телебриз» и др. активно приняли участие в дискуссии. У каждого из них накопилось множество вопросов по взаимодействию с государственными органами России, банками, зарубежными партнерами и другими участниками международной торговли.

Участники обсудили, какие механизмы поддержки экспортеров реально востребованы бизнесом и чего ждут иностранные партнеры от томского и российского бизнеса. Для предпринимателей это была реальная возможность донести свои проблемы до тех, кто отвечает за поддержку экспортеров на федеральном уровне: среди приглашенных спикеров были вице-президент ТПП РФ Дмитрий Курочкин, а также советник президента ТПП РФ Георгий Петров, представитель АО «Российский экспортный центр» Андрей Жигалов, начальник управления федерального Фонда развития промышленности Владимир Боргардт.

Многие приглашенные отметили большую ценность мероприятий такого уровня.

— В недавно опубликованном Российским экспортным центром национальном рейтинге качества экспортной среды Томская область заняла четвертое место. Это говорит о том, что в регионе достаточно эффективно действует система поддержки экспортеров. Но как любую развивающуюся систему ее нужно совершенствовать, привлекая к поддержке наших компаний федеральные ресурсы. Томская ТПП совместно с областной властью уже делает это и намерена более активно реализовывать на томской земле возможности механизмов Минэкономразвития и Российского экспортного центра, — сказал в своем выступлении президент Томской ТПП Аркадий Эскин.

— В последнее время я не припомню такого хорошего продуктивного разговора, — подытожил сессию замгубернатора Томской области по экономике Андрей Антонов. — Инструментов поддержки экспорта много и на областном, и на федеральном уровне, но несколько не хватает системности. Нужно чаще встречаться с коллегами из федеральных институтов развития, говорить о проблемах бизнеса, искать решения. И не раз в год, а ежеквартально. Исходя из этих встреч, мы будем обсуждать актуальные вопросы с губернатором, стараться поправить государственные программы нашего региона. Давайте сотрудничать и вместе развивать экономику Томской области и России.

Фото: Вероника Белецкая

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