Задержаны лесорубы, подозреваемые в незаконных вырубках деревьев в Томской области

Томский Обзор / Фото: 8 декабря 2017 // Фото: 70.мвд.рф

Полицейские при поддержке бойцов Росгвардии задержали группу лесорубов, незаконно вырубавших лес в Калтайском урочище Тимирязевского лесничества Томской области, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

«Подозреваемые незаконно вырубили сосну объемом около 50 куб.м., сумма ущерба, причиненного лесному фонду, составила около 490 тыс. рублей», — говорится в пресс-релизе.

По данному факту возбудили уголовное дело по ч.3 ст.260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений), одного из подозреваемых арестовали, остальных отпустили под подписку о невыезде.

По версии следствия, в период с июля по ноябрь 2017 года на территории Томского района эти мужчины совершили более 10 незаконных рубок леса, общий ущерб составил более 1 миллиона рублей.

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