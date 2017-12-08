В следующем году взносы за капремонт в Томской области не вырастут

Томский Обзор / Фото: 8 декабря 2017 // Фото: Pixabay.com

Размер ежемесячного взноса на капитальный ремонт в 2018 году останется без изменений — 6 рублей 55 копеек за один квадратный метр общей площади помещения, принадлежащего собственнику.

Как сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на начальника облдепартамента ЖКХ и госжилнадзора Юрия Баева, в зависимости от процента инфляции федеральное законодательство позволяет регионам ежегодно пересматривать величину минимального размера взноса, и некоторые из них активно пользуются таким правом.

«Томская область сохранит минимальный платеж на капремонт на уровне 2017 года в размере 6 рублей 55 копеек для всех 20 муниципалитетов на территории региона», — подчеркнул Юрий Баев.

Это закреплено постановлением администрации Томской области № 416а от 30.11.2017 года.

По Сибирскому федеральному округу «томский» показатель сопоставим с Новосибирской (6,80) и Омской (6,70) областями. В Республиках Алтай и Бурятия он равен 7,85 и 8,47 соответственно, в Забайкальском крае — 7 рублей, а в Красноярском крае — 10 рублей 10 копеек за один «квадрат» площади в многоквартирном доме.

За последние четыре года минимальный ежемесячный взнос на капремонт повышался лишь один раз на 40 копеек: в 2017-м он увеличился с 6,15 рубля до действующих 6 рублей 55 копеек. Это позволило обеспечить прирост в размере 73,9 млн рублей на счетах регионального фонда и включить в план капремонта-2017 дополнительно 22 многоквартирных дома.

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