Колпашевские полицейские задержали 70-летнего водителя, устроившего пьяное ДТП

Томский Обзор / Фото: 8 декабря 2017 // Фото: Pixabay.com

В Колпашеве полицейские задержали подозреваемого в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем тяжки вред здоровью, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Нарушителем оказался 70-летний колпашевец, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности. По предварительным данным, пьяный мужчина совершил ДТП с другим автомобилем, водитель которого пострадала.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.264 УК РФ. Теперь пожилому мужчине грозит до 4 лет тюрьмы.

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