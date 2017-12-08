Томские деревянные открытки запатентовали

8 декабря 2017 / Томский Обзор / Фото: Предоставлено компанией

Томская компания «#SHENSE» получила патент на изготовление открыток на деревянной основе. Таким образом производители стремятся защитить каждого покупателя от некачественного товара, сохранить свою репутацию и доброе имя.

«Мы убеждены, что наши покупатели заслуживают только самого лучшего, мы готовы отвечать за качество нашей продукции и тщательно его контролировать. Именно поэтому была проведена долгая работа для получения патента. И мы рады быть единственными официальными производителями деревянных открыток в России, создавать по-настоящему ценный и уникальный продукт», — рассказывает основатель и руководитель компании Александр Шевченко.

Основной причиной для патентования продукта стали многочисленные копии деревянных открыток от различных компаний, которые время от времени замечают сотрудники «#SHENSE».

«Любой качественный и популярный товар рано или поздно начинают подделывать. Однако технический и юридический отделы компании в настоящий момент принимают ряд мер для защиты нашего продукта и покупателей от подделок», — сообщает Шевченко.

На данный момент компания получила еще один патент — топперы, они же «Универсальная декоративная цветочная вставка».

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