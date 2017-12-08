В офисе томской юрфирмы «LL.C-Право» открылась выставка «Святые юристы»

Томский Обзор / Фото: 8 декабря 2017 // Фото: Facebook.com/LL.CLaw

Вчера, 7 декабря, в офисе юридической фирмы «LL.C-Право» открылась необычная выставка «Святые юристы». В экспозиции представлены - христиане, прославленные в лике святых и трудившиеся на ниве закона, сообщается в группе юрфирмы в Facebook.

Иконографические изображения, отпечатанные на холстах, разместились на выставочной стене офиса. В рамках открытия выставки гости - юристы, журналисты и представители бизнеса - послушали истории из жизни, жития святых.

«Для нас было важно отметить наш профессиональный праздник День юриста (в России его отмечают 3 декабря) действительно со смыслом. В прошлые праздники мы готовили проекты, как по-разному называлась профессия юриста в разные годы и века, во что одевались представители этой профессии. А сейчас мы подошли к самой сути нашей профессии, ее главной задаче и смыслу», — отметил, представляя выставку гостям, управляющий партнер фирмы Дмитрий Лизунов.

Он также добавил, что суть профессии юриста - служение людям, и любой другой подход лишает ее сути.

На стенах были представлены изображения святителя Иоанна Златоуста, святых мучеников Маркиана и Мартария, святого императора Юстиниана, святого благоверного князя Киевского Ярослава Мудрого, святого мученика Юрия Новицкого, мученика Иоанна (Ивана Михайловича Ковшарова), святителя Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского чудотворца (архиепископа Иоанна (Максимовича)).

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