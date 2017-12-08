Тротуары в Кировском районе Томска будет чистить миниротор

Томский Обзор / Фото: 8 декабря 2017 // Фото: Admin.tomsk.ru

Тротуары в Кировском районе Томска будут регулярно очищать с помощью специализированной техники, сообщает пресс-служба мэрии.

Подрядчик районной администрации приобрел миниротор для очистки от снега пешеходных тротуаров. Сегодня во время тренировочного выезда новая техника расчистила снег на тротуаре по ул. Степановская на участке от ул. Б. Хмельницкого до ул. Континентальная.

Предполагается, что новая техника позволит качественно и своевременно убирать снег с пешеходных зон на территории всего района. Дворников, в свою очередь, перенаправят на уборку других территорий.

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