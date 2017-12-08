В понедельник в Томске стартует «Хрустальный Томск»

Томский Обзор / Фото: 8 декабря 2017 // Фото: Владимир Дударев

В понедельник, 11 декабря, в 12.00 в Томске на пл.Новособорной стартует IV Международный фестиваль ледовой скульптуры «Хрустальный Томск».

Как сообщает пресс-служба мэрии, в течение недели скульпторы со всего мира будут создавать ледовые фигуры животных, птиц, растений и природных стихий. В режиме реального времени 20 команд из России, Китая, Сербии и Казахстана будут создавать ледовые композиции в образах природы русского фольклора. А 16 декабря на городском празднике «Елка-2018. Зажигай!» мэр Томска Иван Кляйн наградит авторов лучших ледовых композиций.

Старт «Хрустальному Томску» даст глава города Иван Кляйн. После открытия команды дадут мастер-классы для зрителей в режиме блиц-турнира.

«Хрустальный Томск» - одно из самых зрелищных зимних мероприятий. Скульпторы из разных городов страны и мира съезжаются в Томск, чтобы своим мастерством украсить главную городскую площадь. Я приглашаю всех горожан и гостей города принять участие в открытии IV Международного фестиваля ледовой скульптуры», - отметил мэр Томска.

В пресс-службе отмечают, что в этом году организаторы конкурса поставили перед собой и участниками амбициозную задачу: сделать фестиваль международным не только по составу команд, но и по уровню исполнения скульптур.

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