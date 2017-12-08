Еще один деревянный дом Томска передали в аренду «за 1 рубль»

Томский Обзор / Фото: 8 декабря 2017 // Фото: Admin.tomsk.ru

Деревянный дом, площадью 251,1 кв.м по ул.Пушкина, 5 передали в аренду томскому инвестору по льготной цене - 10% от установленной по результатам аукциона, сообщает пресс-служба мэрии.

Решение принято на основании того, что инвестор разработал проектную документацию на проведение работ по сохранению здания. Еще один фактор — отсутствие задолженности по оплате аренды за данное помещение. Согласно договору, инвестор обязуется в течение 2 лет полностью отремонтировать здание и воссоздать его исторический облик. После выполнения ремонтных работ арендная плата снизится и составит 1 рубль в год. Срок аренды таких объектов составляет 49 лет.



Ранее льготная арендная плата была установлена в отношении трех объектов деревянного зодчества по адресам: пр.Кирова, 27а, ул.Пушкина, 24, пр.Фрунзе, 32а.



Напомним, арендная плата за земельный участок под объектами деревянного зодчества и объектами культурного наследия рассчитывается с даты заключения договора аренды с учетом применения коэффициента 0,001. В частности ежегодная плата за аренду земельного участка под объектом деревянного зодчества по ул.Пушкина, 5 составит всего 149 рублей 32 копейки.



В настоящее время администрацией Томска на торги выставлены 11 объектов деревянного зодчества, включенных в перечень объектов культурного наследия. Это здания расположенные по адресам: ул.Гоголя, 18/1, ул.Лермонтова, 24; ул.Пушкина, 28а, ул.Пушкина, 28в, ул.Красноармейская, 75; ул.Савиных, 10 а, ул.Гоголя, 14, ул.Гоголя, 14а, ул.Гоголя, 14/3, ул.Гоголя, 14/4, ул.Гоголя, 16.



Аукцион на право заключения договора аренды по данным помещениям назначен на 13 декабря 2017 года.

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