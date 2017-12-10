Ребенок погиб после ДТП на трассе под Томском (ФОТО)

10 декабря 2017 / Томский Обзор / Фото: Иван Темерев

Вчера вечером, 9 декабря, на трассе Томск-Новый моск-Зоркальцево столкнулись две иномарки. В результате ДТП погиб ребенок, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 22.25 на 7 километре автодороги. По предварительным данным, 33-летняя женщина-водитель Toyota Vista выехала на встречную полосу, где столкнулась с Nissan Wingroad.

В результате происшествия оба водителя и два несовершеннолетних пассажира автомобиля Toyota Vista (мальчики 3 и 5 лет) с тяжелыми травмами госпитализированы. Как сообщил Иван Темерев (ТО ПСС), водителя Toyota извлекали спасатели с помощью гидравлических кусачек и домкратов. 3-летний мальчик - пассажир этого же автомобиля, скончался в больнице от полученных травм.

Фото: Иван Темерев, 70.мвд.рф

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