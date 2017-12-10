BMW въехал в столб на трассе Томск - Юрга, пострадали двое (ФОТО)

10 декабря 2017 / Томский Обзор / Фото: Иван Темерев

Сегодня утром в районе деревни Тахтамышево BMW 525i врезался в столб. Пострадали двое, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

Инцидент произошел около 7.00. По предварительным данным, 34-летний водитель BMW не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где наехал на столб.

В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля госпитализированы в тяжелом состоянии.

"От удара от машины отсоединился двигатель в сборе с коробкой передач и карданом. Спасатели с помощью гидравлических инструментов деблокировали обоих и передали медикам", - сообщил Иван Темерев (ТО ПСС).

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Фото: Иван Темерев, 70.мвд.рф

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