Томич стал чемпионом мира по киокусинкай

11 декабря 2017 / Томский Обзор / Фото: архив Виктора Беляева

Томский спортсмен Виктор Беляев одержал победу в III Чемпионате мира по киокусинкай, который прошел в минувшие выходные в Екатеринбурге, сообщается на сайте департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту.

На соревнования приехали спортсмены из 53 стран мира. У мужчин поединки проходили в девяти весовых категориях, у женщин - в шести.

Виктор Беляев завоевал «золото» в дисциплине «мужское кумите до 75 кг». Вторым стал Масазуми Накаяма из Японии, третье место разделили Георгий Дойчев из Болгарии и венгр Рожа Габор.

Всего на Чемпионате мира сборная России завоевала 13 медалей разного достоинства, из них 7 - золотые.

Тренер Виктора Беляева - Александр Ануфриев.

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