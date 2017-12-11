Автомобиль столкнулся с лошадью в Томской области, два человека госпитализированы

Томский Обзор / Фото: 11 декабря 2017 // Фото: Pixabay.com

Столкновение автомобиля ВАЗ-2193 с лошадью произошло на трассе Колпашево-Тогур в Томской области, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на администрацию Колпашевского района.

«Автомобиль, двигаясь в районе АЗС, столкнулся с лошадью. В этот момент в салоне находилось три человека, двух из которых госпитализировали в Колпашевскую районную больницу», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате ДТП лошадь погибла.

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