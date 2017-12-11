Межениновская птицефабрика подтвердила действие сертификатов систем менеджмента

11 декабря 2017 / На правах рекламы

На Межениновской птицефабрике 6 и 7 декабря прошла проверка системы менеджмента качества и системы менеджмента безопасности пищевой продукции.

В этот раз предприятие проходило инспекционный контроль. Как отметил директор ООО «Техцентр-Регистр» (г. Москва), руководитель органа по сертификации систем менеджмента Сергей Потапейко, вопросов к предприятию у него нет. По его мнению, Межениновская птицефабрика входит в число 10 лучших компаний пищевой отрасли, среди которых орган проводит проверки.

На предприятии о качестве заботятся не только на словах. В ООО «Межениновская птицефабрика» сертифицировано две системы: система менеджмента качества на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) и система менеджмента безопасности пищевой продукции на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 22000-2007 (ISO 9001:2005), включающего принципы ХАССП. Обе системы соответствуют мировым стандартам.

Любая система менеджмента качества, экологии, безопасности пищевой продукции направлена на создание в организации той ситуации, которая позволяет обеспечивать высокое качество выпускаемой продукции, объясняет Сергей Потапейко. Система менеджмента качества и система менеджмента безопасности пищевой продукции описывают правильные действия для выпуска качественной и безопасной продукции и контролируют эти действия.

Сертификаты соответствия выдаются на три года. Но предприятию, получившему такой сертификат, необходимо ежегодно проходить инспекционный контроль, то есть промежуточную проверку на соответствие.

«Мы работаем с компанией уже 7 лет. За эти годы, безусловно, наблюдается позитивная динамика. Я вижу: на предприятии есть лидер. Он сам включается в решение вопросов, связанных с улучшением систем менеджмента, в то время, как многие руководители стараются уйти от этого. Кроме того, здесь отличный кадровый состав, работают высочайшие профессионалы. Слово «компетентность» очень подходит к предприятию. И третья важная составляющая — динамика. Я вижу, что компания развивается. Вижу не только порядок и дисциплину в действующих цехах, но и строительство новых площадей. Сегодня даже попробовал сырокопченые колбасы, которые будут производиться на фабрике. И могу сказать, что, как рядовой потребитель, остался доволен», — сказал Сергей Потапейко по итогам проверки.

По словам Потапейко, «Техцентр-Регистр» за годы работы выдал порядка 700 сертификатов соответствия. Порядка 40% от общего объема обследуемых предприятий относятся к пищевой промышленности.

Российская версия стандарта, описывающая требования к системе менеджмента качества организаций и предприятий, отражена в ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (действует с 1 ноября 2015 года). Требования ИСО для предприятия не обязательны, сертификация является добровольной. Система менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 соответствует мировым стандартам. Внедрение этой системы позволяет организовать дела на предприятии таким образом, что дает ему возможность поставлять потребителю продукцию, отвечающую его требованиям.

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