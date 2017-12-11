Томские ученые будут следить за климатом вместе с коллегами из Лаоса

Сеть SecNet Томского госуниверситета, объединяющая российских и зарубежных исследователей окружающей среды, расширяет территорию наблюдений. Теперь самой южной точкой сбора метеорологических данных на карте сети является Лаос, где ученые ТГУ установили автоматическую станцию мониторинга окружающей среды.

Как сообщает пресс-служба вуза, исследователи намерены выяснить, какой вклад вносят тропики в формирование парникового эффекта и влияют ли ни на глобальные изменения климата на планете.

«Установка станции – это начало реализации совместных планов ТГУ и Национального университета Лаоса (NUOL), сотрудничество с которым налажено усилиями управления международных связей университета. Станция, разработанная учеными ИМКЭС СО РАН (Томск) и ТГУ, установлена на охраняемой территории водохранилища Намхум (NamHum)», – говорит научный сотрудник лаборатории биогеохимических методов исследований и дистанционных методов мониторинга окружающей среды ТГУ (BIO-GEO-CLIM) Сергей Воробьев.

Аппаратура работает в автоматическом режиме и передает информацию на сервер разработчиков. Сотрудникам и студентам NUOL предоставлен к нему полный доступ через сеть Internet.

С руководством водохранилища также обсуждалась возможность сооружения специализированной автономной станции непосредственно на плотине, установленной на водоеме объемом 64 млн куб. м. Станция позволит наладить мониторинг баланса водных ресурсов и поможет контролировать функциональное состояние этого сложного гидротехнического сооружения.

В течение нескольких дней сотрудники лаборатории BIO-GEO-CLIM Сергей Воробьев и Сергей Кураков обучали коллег и студентов из Национального университета Лаоса работе с установленным оборудованием и специализированным программным обеспечением.

Выброс углерода является одной из главных составляющих парниковых газов. Зная объемы диоксида углерода в атмосфере, можно оценить, какой вклад вносит тропические реки в формирование парникового эффекта.

В пресс-службе отмечают, что в скором времени сеть SecNet может расширить географию. О своей заинтересованности в проведении совместных с ТГУ исследованиях заявили специалисты в области изучения окружающей среды из Китая, Японии и Канады.

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