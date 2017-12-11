«Спираль Времени» выступит в Томске

Томский Обзор / Фото: 11 декабря 2017 // Фото: Vk.com/spiral_in_lamp

Большой концерт эмбиент-группы «Спираль Времени» пройдет в Томске 22 декабря на площадке арт-пространства круглосуточной библиотеки «Зеленая лампа».

«Каждый год мы стараемся проводить подобный камерный концерт своими усилиями. Поэтому и группа, и команда организаторов состоит в первую очередь из близких людей, друзей. Со временем выработался определённый коллектив, которого хватает для того, чтобы реализовывать задуманное и играть уже записанный материал», — рассказывают организаторы концерта.

В этом году группе исполнилось уже 9 лет, и каждый подобный концерт — это возможность группы посмотреть на то, как они изменились и в какую сторону они движутся. Этот концерт условно приурочен к зимнему равноденствию, что отображает общую философию «Спирали Времени».

«Спираль Времени» – музыка севера, ритуалов и забытых традиций, музыка поиска и размышлений. Это проект, в котором объединились певцы деревни и ледяной пустоши, глашатаи тайги и ледяных морских побережий, визионеры пустоты и ночных видений», — делятся музыканты.

Группа играет в стиле ambient, который характеризуется атмосферным, обволакивающим и ненавязчивым фоновым звучанием. Сами же музыканты определяют этот жанр как «эхо только что отгремевшего оркестра, тень от ускользающего утреннего сна».

Местом проведения была выбрана «Зеленая лампа», так как организаторы считают «Лампу» культовой площадкой с непринужденной обстановкой, в которой комфортно выступать.

«В "Лампе" удаётся добиться состояния, когда стирается граница между создателем звука и слушателем. В этом мы ближе к постмодернистскому пониманию музыки, где её создаёт не музыкант, а слушатели» — уточняют организаторы.

Помимо прочего, концерт включит в себя выступление группы «Моисей», визуальное сопровождение, звуковые эксперименты и импровизации, оформление пространства в исполнении художницы Аксиньи Сарычевой, тематическую фотозону, выставку, чай и различные угощения от организаторов.

Более полную информацию о событии можно найти в группе ВКонтакте.

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