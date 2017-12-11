Прокуратура потребовала ликвидировать тлеющую свалку в Томском районе

Томский Обзор / Фото: 11 декабря 2017 // Фото: Prokuratura.tomsk.gov.ru/upload/priroda_tleyuschaya_svalka.jpg

Томский межрайонный природоохранный прокурор потребовал ликвидировать тлеющую свалку в хвойнике на окраине села Моряковский затон, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В ходе проведенной проверки выяснилось, что на окраине села, на территории, окруженной хвойными деревьями, были разбросаны картон, полиэтиленовая тара, пластик, древесные отходы и другие твердые коммунальные отходы. Общая площадь свалки занимает 437 кв.метров.

«При этом указанное место размещения отходов в государственный реестр объектов размещения отходов не внесено. Более того, проверкой зафиксировано тление незаконно размещенных отходов», — говорится в сообщении.

По закону ответственными за участок, на котором образовалась свалка, является орган местного самоуправления. В связи с этим прокурор направила в суд иск на администрацию Моряковского сельского поселения, чтобы та ликвидировала несанкционированную свалку. В



Исковое заявление находится на рассмотрении в Томском районном суде.

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