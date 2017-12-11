Томская гостиница «Октябрьская» получила «три звезды»

Томский Обзор / Фото: 11 декабря 2017 // Фото: October.tomsk.gov.ru/index.php?id=5

Гостиница «Октябрьская» подтвердила высокий класс обслуживания, получив категорию «три звезды», сообщает пресс-служба обладминистрации.

В системе классификации объектов туристской индустрии эта категория означает, что гостиница соответствует всем требованиям безопасности, включая пожарную, санитарную, антитеррористическую и другие.

В гостинице созданы условия для комфортного проживания: в семиэтажном здании размещены 48 номеров различных категорий с интерьером европейского уровня, в том числе 16 номеров категории «люкс». На территории гостиницы работает кафе, бесплатная круглосуточная парковка, беспроводной интернет Wi-Fi, бизнес-зал, прямая городская, междугородняя, международная связь, кабельное телевидение, сауна с бассейном.

Расположение гостиницы рядом с главным проспектом областного центра и администрацией Томской области создает дополнительное преимущество как для деловых гостей, так и для отдыха туристов.

Тэги/темы: