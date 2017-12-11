В томской «Точке кипения» будут готовить ключевых исследователей мирового уровня

11 декабря 2017 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

В пятницу, 8 декабря, в пространстве коллективной работы «Точка кипения – Томск» участники Школы лидеров в сфере исследований и разработок познакомились с компетенциями PI (principal investigator) или ключевой исследователь.

Открывая мероприятие, заместитель Губернатора Томской области по экономике Андрей Антонов отметил, что сегодня на федеральном уровне поставлена задача развития человеческого капитала, науки и технологий, экспортных индустрий. «Наш регион заявил амбицию вхождения к 2030 году в число 50 ведущих мировых инновационных центров мира», - говорит Антонов. По его словам, развитие экономики сегодня все больше зависит от науки и технологий. В свою очередь развитие науки приобретает долгосрочную перспективу не только для ученых, но и бизнеса, региональных органов власти, институтов развития.

О роли ключевых исследователей в мировой повестке научно-технологического развития рассказала Марина Липецкая, директор Фонда «Центр стратегических разработок «Северо-Запад». По ее словам, роль ученых в обществе постоянно переосмысляется. С 2000-х годов появилась тенденция «менеджеризма», подразумевающая помимо глубокого знания научного предмета появление еще одного требования – компетенции управления исследованиями.

Сегодня главным драйвером продвижения исследований и вывода их на рынок становится так называемый PI (principal investigator) – исследователь или ученый, который отвечает и за процесс, и за результат. По словам Липецкой, чтобы выполнять позицию лидера внутри группы и быть адекватным и сомасштабным внешнему миру, PI должен обладать сразу несколькими компетенциями. В их число входит ориентация в научной повестке (поиск и выбор прорывных тем), развитие внешних связей, способность обеспечить научную продуктивность, трансфер технологий в индустрию, способность организовать и реализовать весь жизненный цикл проекта, а также быть социальным и организационным лидером, который консолидирует вокруг себя команду.

Доцент Сколковского института науки и технологий Дмитрий Дылов прочитал для ученых томских университетов, институтов ФАНО и представителей томских высокотехнологичных компаний лекцию «Математические алгоритмы искусственного интеллекта в биомедицине». Он рассказал о своем профессиональном пути, который начался в МФТИ, продолжился в Принстонском университете и вывел его на позицию ключего исследователя в лаборатории GE Healthcare. По словам Дылова, ученым нельзя жертвовать прикладной наукой в пользу фундаментальной и наоборот, поскольку в научной деятельности важен баланс. «В то же время, - уверен эксперт, - прикладные исследования для улучшения конкретного процесса или качества жизни в целом есть прямая ответственность ученого перед обществом». Особое внимание доцент Сколтеха обратил на систему финансирования и поддержки деятельности ученых. Как показывает мировая практика, если ученый уже занимается какой-то темой, значит на нее уже кто-то нашел деньги. И наоборот, если ученый входит в новую повестку, то ему приходится искать деньги самостоятельно, либо присоединиться к тому, кто уже нашел. В этой связи одна из основных задач современного исследователя – уметь выстраивать разговор с индустрией, что возможно только в прямом сотрудничестве и работе с компаниями.

В обсуждении новых требований к ученым, современной карьеры приняли участие более 100 молодых ученых и аспирантов томских университетов и научных организаций, а также высокотехнологичных компаний.

Цель Школы – развитие компетенций ключевых исследователей вузов и руководителей научных исследований по четырем блокам: методология исследований, продвижение результатов исследований, soft-skills, форсайт и стратегия на рынке. Обучение в Школе предусмотрено для молодых исследователей (не старше 39 лет), представителей университетов и научных организаций Томской области, профессиональная деятельность которых сконцентрирована в области физики, химии, математики, биологии и биомедицины, информационных технологий, в частности, науки о данных (data science). В рамках Школы для участников будет создана система тренингов, образовательных мероприятий, конкурсов, нацеленная на формирование нового человеческого капитала российской науки.

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