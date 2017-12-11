В Томске сделают дерево-кафе для птиц

Томский Обзор / Фото: 11 декабря 2017 // Фото: Pixabay.com

В Томском Академгородке появится дерево с множеством кормушек для птиц, сообщает пресс-служба мэрии.

Деревом-кафе для птиц станет береза у катка по пр.Академический 1/1 - его администрация проводит конкурс кормушек среди взрослых и детей. Чтобы принять в нем участие нужно принести кормушку для птиц, сделанную своими руками, в пункт проката в часы работы (с 18.00 до 22.00 в будни и с 12.00 до 22.00 в субботу и воскресенье, понедельник выходной).

Итоги конкурса планируется подвести в январе 2018 года, тогда же состоится и награждение участников. Представленные работы организаторы оценят по нескольким критериям, среди которых – качество и оригинальность оформления, креативный подход в выборе материалов. Все поступившие на конкурс кормушки разместятся на ветках березы-кафе.

Отметим, в 2017 году каток по пр. Академический – один из объектов, представленных на конкурс «Зимний Томск» в номинации «Лучшая инициатива». Помимо дерева кормушек, его особенностью станет новогодний рисунок, нанесенный на лед.

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