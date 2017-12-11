Сбор пластиковых крышек в помощь бездомным животным проходит в Томском политехе

Томский политехнический университет присоединился к благотворительной экологической акции «#Крышки». Все желающие смогут сдать пластиковые крышки на переработку, часть вырученных средств будет передана в благотворительный фонд «Зоозащита».

Сбор пластика проводит томское экологическое движение «Зеленый луч», как рассказала представитель активистов Ольга Михалькова.

Пункт сбора крышек организован в холле 19-го корпуса Томского политеха (ул. Усова, 4а). Сдать пластик на переработку можно до 16 декабря в часы работы корпуса.



«Крышки, как и весь пластик, — это очень вредные отходы, которые разлагаются сотни лет, отравляя при этом почву и грунтовые воды. При этом, если пластик просто хранится на свалке, где велика вероятность возникновения локальных возгораний, он может выделять вредные вещества в атмосферу. Горящий или тлеющий пластик очень вреден. Мы же передадим все собранное сырье на переработку в компанию "Чистый мир"», — говорит Ольга Михалькова.

Добавим, Томский политехнический университет традиционно принимает участие в городских экологических акциях. Так, в октябре в рамках Фестиваля науки в ТПУ проходил сбор старых батареек. Тогда томичи принесли на переработку более 400 килограммов сырья.



«Именно пластиковые крышки мы решили собирать по двум главным причинам: во-первых, они являются достаточно ценным вторичным сырьем, интересующим компании по переработке, они готовы перечислять за собранные крышки часть средств на благотворительность. Во-вторых, что наиболее важно для нас, сбор крышек — отличная возможность приобщить людей, абсолютно незнакомых с переработкой, к сбору вторичного сырья. Ведь крышки маленькие, яркие, аккуратные, зачастую чистые, их приятно и удобно копить и таким образом рассказывать людям о пользе переработки», — поясняет активистка.



Отметим, часть средств за каждый собранный килограмм крышек будет перечислена в благотворительный фонд «Зоозащита» для помощи бездомным животным. Также 15 и 16 декабря в 19-й корпус ТПУ кроме крышек можно будет принести пластиковые бутылки и макулатуру. Сбор сырья для переработки 15 декабря будет проходить с 16:00 до 20:00, а 16 декабря — с 11:00 до 15:00.

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