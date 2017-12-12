«Ростелеком» провел мастер-класс по системам связи для студентов ТУСУР

12 декабря 2017 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

В Томске сотрудники «Ростелекома» провели мастер-класс для студентов ТУСУР по системам связи в рамках «Дней карьеры».

Связисты продемонстрировали технологии, которые задействованы на транспортных сетях «Ростелекома» в Томской области. Рассказали, как организованы волоконно-оптические системы передачи, радиорелейные линии, а также подробно объяснили, как работают электропитающие системы, обеспечивающие работу оборудования в целом.

В рамках «Дней карьеры» сотрудники отдела по работе с персоналом Томского филиала ПАО «Ростелеком» предлагали учащимся пройти практику на предприятии, а студентам старших курсов были предложены вакансии компании для трудоустройства.

Ребятам представилась возможность самим поработать на настоящем оборудовании, измерительных приборах, использовать сварочные аппараты, скалыватели оптического волокна и различные комплекты инструментов.

«Ростелеком» всегда принимает участие в различных профориентационных проектах. В этом году мы расширили мастер-класс и показали не только приборы и инструменты для работы с оптическим кабелем, но и системы передачи, работающие по проводным и беспроводным технологиям. Такие мероприятия помогают студентам познакомится с тонкостями специализации, проверить свои знания на практике и еще раз убедиться в правильности выбора будущей профессии», — комментирует директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

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