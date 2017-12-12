В Томске разработали сушилку, сохраняющую витамины и полезные бактерии

12 декабря 2017 / Томский Обзор / Фото: Павел Андрющенко

Компания «Криотех», резидент особой экономической зоны «Томск», разработала камеру для лиофильной сушки промышленного назначения и намерена составить конкуренцию зарубежным поставщикам, сообщает региональный инновационный портал.

Лиофильная сушка производится в вакуумной камере, в которой создана низкая температура. В этих условиях из продукта удаляется вода (или другой растворитель) — из твердого состояния она переходит в газообразное, минуя жидкую фазу. После обработки продукт может храниться очень долго, и в нем, в отличие от высокотемпературного высушивания, сохраняются витамины, полезные бактерии и другие компоненты. Лиофильные камеры используются в пищевой промышленности, производстве фармацевтических субстанций и биодобавок, для приготовления микробиологических препаратов различного назначения.

Как пояснил генеральный директор компании «Криотех» Алексей Бобровский, метод используется достаточно давно, однако в России сейчас нет серийного производства установок. В основном сушилки привозят из Китая, а для научно-исследовательских целей — из Европы или Америки.

«Наша установка имеет уникальную систему охлаждения конденсатора, — говорит Алексей Бобровский. — Вместо двух охлаждающих контуров используется один, в котором находится смесь хладагентов. Соотношение элементов смеси автоматически регулируется гидравлической системой. Таким образом, количество оборудования уменьшается, что удешевляет камеру примерно в два раза».

«Криотех» планирует выйти на рынок со стандартной установкой с объемом камеры 3,5 куб. м. Она может использоваться для охлаждения или сублимационной сушки продуктов — в зависимости от того, включен ли вакуумный насос. Потенциальные потребители оборудования — производители спортивного, туристического и здорового питания (белковые добавки, снеки, цукаты), микробиологических субстанций (ферментов, пребиотиков, лактобифидобактерий), фармацевтические компании. По конкретным параметрам камера может быть доработана в соответствии с задачами конкретного заказчика.

«Мы планируем разместить установку в контейнере, чтобы можно было просто привезти ее, подключить и работать, не приспосабливая помещение под достаточно большие габариты», — добавил Алексей Бобровский.

Гендиректор «Криотеха» также подчеркнул, что лиофильная сушилка, о которой идет речь, — первая разработка компании. Учитывая отсутствие в России серийного производства промышленных криокамер и достаточно высокий спрос, резидент томской ОЭЗ намерен активно формировать рынок. Главным конкурентным преимуществом томичей перед зарубежными поставщиками, по словам Алексея Бобровского, будет надежность и цена производимого оборудования.

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