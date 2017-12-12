Новогодние песни будут звучать в центре Томска до 8 января

Томский Обзор / Фото: 12 декабря 2017 // Фото: Владимир Дударев

Главная площадь Томска — Ново-Соборная — станет музыкальной с 16 декабря по 8 января, сообщает пресс-служба мэрии.

Согласно утвержденному графику администрации Томска, тематические новогодние песни будут звучать с 16 по 28 декабря – до 21.00, 29 и 30 декабря – до 22.00.

31 декабря, музыкальное сопровождение площади будет работать до 00.50. С 1.00 до 1.10 часов горожан будет ждать особая праздничная композиция, которая проиллюстрирует новогодний фейерверк, и музыка будет звучать до 3.00.

С 1 по 8 января 2018 года любимые новогодние и рождественские песни будут радовать горожан ежедневно до 22.00.

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