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Пожилая женщина, ждавшая «зеленый», попала под колеса иномарки в Томске

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Вчера утром, 11 декабря, в Томске под колеса Honda Accord попала 72-летняя женщина, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 11.25 на ул.Вокзальной, 32. Здесь 27-летний водитель иномарки при движении задним ходом наехал на женщину, которая ждала, когда загорится разрешающий сигнал светофора для перехода через дорогу.

В результате ДТП пешехода доставили в медучреждение.

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