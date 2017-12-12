Пожилая женщина, ждавшая «зеленый», попала под колеса иномарки в Томске

Томский Обзор / Фото: 12 декабря 2017 // Фото: 70.мвд.рф

Вчера утром, 11 декабря, в Томске под колеса Honda Accord попала 72-летняя женщина, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 11.25 на ул.Вокзальной, 32. Здесь 27-летний водитель иномарки при движении задним ходом наехал на женщину, которая ждала, когда загорится разрешающий сигнал светофора для перехода через дорогу.

В результате ДТП пешехода доставили в медучреждение.

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