Tele2 определила самые трафиковые места в Томской области

11 декабря 2017 / Томский Обзор

Tele2 выяснила, где активнее всего «качают» и больше всего звонят томские абоненты. Самая «качающая» базовая станция находится в Томске и обеспечивает мобильным интернетом крупные вузы региона, сообщает пресс-служба компании.

Лидером по объему потребляемого трафика в стандартах 3G и 4G в регионе стала базовая станция, расположенная на проспекте Ленина в Томске. В зоне ее покрытия — университеты и общежития, многочисленные магазины, кафе. Здесь абоненты Tele2 используют в месяц около 9,5 Тб трафика. Такого объема мобильного интернета достаточно для онлайн-просмотра почти пяти тысяч полнометражных фильмов или 500 млн интернет-страниц.

Вторую позицию в рейтинге «качающих» станций со среднемесячным трафиком объемом в 8,5 Тб занимает базовая станция, расположенная на ул. Иркутский тракт в Томске. Она предоставляет связь и мобильный интернет клиентам Tele2 в спортивном комплексе «Гармония», колледже и жилом массиве.

Наиболее разговорчивые абоненты оператора региона живут в Томске, Асино и Белом Яре. На каждую из наиболее загруженных базовых станций приходится не меньше 1 млн минут разговоров в месяц.

«С начала года мы построили и запустили сеть 4G, а также увеличили емкость сети 3G. Сегодня наши клиенты могут комфортно пользоваться мобильным интернетом даже в условиях стремительного роста потребления и увеличения нагрузки на сеть. По сравнению c октябрем прошлого года интернет-трафик только в сети 3G в регионе вырос в три раза. Еще активнее растет трафик в сети 4G. Всего за 3 месяца с момента запуска наши клиенты стали „качать“ в 4G вдвое больше», — отмечает Павел Гришин, технический директор томского филиала Tele2.

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