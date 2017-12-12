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Сотрудник Томскавтодора брал взятки за пропуск через весовой контроль перегруженных авто

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Следователи возбудили уголовное дело в отношении сотрудника ОГКУ «Томскавтодор», подозреваемого в получении взяток, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

По предварительным данным, подозреваемый с апреля по сентябрь получил от предпринимателя взятку в 28 тыс. рублей. За это сотрудник беспрепятственно пропускал через пункт весового контроля вблизи с.Воронино автомобили с грузом, имеющие значительное превышение допустимой нагрузки на ось.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом взятки лично за незаконные действия). Подозреваемый задержан. В ближайшее время суд рассмотрит вопрос о его заключении под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.

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