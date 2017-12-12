Томичей познакомят с современным искусством региона

12 декабря 2017 / Томский Обзор / Фото: Предоставлено организаторами

В четверг, 14 декабря, в Государственном музейно-выставочном центре «РОСИЗО» (пер.Нахановича, 3а) пройдет выставка программы «Родом из Сибири», авторами которой станут молодые современные художники.

Как сообщают организаторы, выставка представит объединенный целостный взгляд молодых сибирских художников на проблему вещи как произведения искусства.

В своих работах авторы пытаются ответить на вопросы: Как меняется сам статус произведения искусства - объекта в современном локальном художественном контексте? Как новый поворот к вещественности в молодом сибирском искусстве сказывается на возможности экспонирования сложных объектов в галерейном пространстве? Каковы зрительские, эстетические и познавательные ресурсы новой вещественности и как художник помогает зрителю осмыслить современное искусство и статус шедевра?

Авторы, представленные на выставке, являются важными художественными персонажами молодого сибирского искусства, принимают активное участие в его развитии и уже оказывают влияние на своих сверстников.

Выставка состоится в рамках проекта «Ситуация художника на периферии в оптике современного сибирского искусства» программы «Родом из Сибири» и будет работать до 28 декабря.

Открытие в 18.30. Вход свободный.

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