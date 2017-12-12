Хакатон по созданию высокотехнологичных решений для цифровой медицины прошел в Томске

12 декабря 2017 / Пресс-служба ОАО «Мобильные ТелеСистемы»

Хакатон по созданию высокотехнологичных решений для цифровой медицины Digital Health прошел в Томске на прошлой неделе. Победители получили возможность развития проектов в Корпоративном акселераторе МТС и поддержку томских партнеров из числа СибГМУ, компаний «Элекард-Мед», «Меднорд-Т» и «БиоТок». Организатором выступил Департамент по инновационной деятельности Администрации Томской области.

Участники хакатона работали над проектами в сфере носимых устройств для мониторинга состояния здоровья и улучшения окружающей среды, разработки мобильных приложений и системных проектов, применения технологии блокчейн в медицине. Наиболее популярными оказались разработка носимых устройств и мобильных приложений.

Победителем стал проект «Strong Back» по созданию устройства для коррекции осанки, которое фиксирует правильное положение спины и сигнализирует об изменениях, длящихся более 1 минуты. Специальные датчики могут быть встроены в нательный фиксатор или использоваться при создании «умной одежды». Команда продолжит работу над проектом в акселераторе МТС и IT-парке СибГМУ.

Также приглашение в акселератор получил проект «PillBand» по созданию умного браслета для хранения и переноса таблеток, который в назначенное время напомнит своему владельцу о необходимости принять лекарства. К устройству разработано специальное приложение, которое поможет пользователю еще больше заботиться о своем здоровье: искать ближайшие аптеки, получать последние новости из мира медицины, полезные советы, описания лекарственных препаратов и прочее.

Третье место получил проект по созданию мобильного приложения PocketDoc, которое сможет на основании симптомов вынести рекомендации по посещению конкретного специалиста, а также поможет найти ближайшую больницу и записаться на прием. Проект готовы курировать компании МТС и «Элекард-Мед».

«Давать возможность молодежи развивать идеи, собирать интересные проекты в одном месте, предоставлять экспертизу для решения кейсов — это действительно важно! Ребята встретились вечером в пятницу, а в воскресенье вечером уже дали готовый проект, который при успешной реализации способен помочь в лечении людей. Таким проектам нужно давать будущее, причем не только в цифровой медицине, но и в других областях» — поделилась впечатлениями Марина Фещенко директор филиала МТС в Томской области.

Также командами были презентованы проекты по созданию электронных татуировок для контроля и анализа биометрических данных, аппаратно-программного комплекса для проведения анализов в домашних условиях, устройства для облегчения двигательных функций людей с болезнью Паркинсона и программы с голосовым управлением для помощи врачам при заполнении и обработке документов. В развитии каждого из проектов готовы участвовать томские партнеры: СибГМУ и компании «Элекард-Мед», «Биолит» и «Меднорд-Т». Всего в Хакатоне приняли участие 40 человек в составе 7 команд.

Все участники получили сувениры от компании МТС, победители также были награждены призами от Администрации Томской области.

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