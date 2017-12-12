В Томске можно получить диплом Лондонского университета

Томский Обзор / Фото: 12 декабря 2017 // Фото: Pixabay.com

Лондонский университет подтвердил статус «teaching institution» (обучающего института) для Томского госуниверситета. Это означает, что студенты ТГУ смогут параллельно обучаться по программе бакалавриата «бизнес и менеджмент» Лондонской школы экономики и политических наук Университета Лондона, сообщает пресс-служба томского вуза.

Студенты, поступившие на программу, будут обучаться дистанционно и получат дипломы ТГУ и Лондонского университета. Томский вуз стал пятой подобной площадкой в России, единственной за Уралом. Остальные четыре российские «teaching institution» лондонского вуза находятся в Москве: Высшая школа экономики, Международный колледж экономики и финансов при ВШЭ, Финансовый университет при Правительстве РФ и Российский государственный университет правосудия.

Лондонская школа экономики и политических наук Лондонского университета занимает 35 место в рейтинге мировых университетов QS. Поступить на бакалавриат «бизнес и менеджмент» имеет возможность любой студент ТГУ. Первое требование – достаточный уровень владения английским языком, подтвержденный сертификатом о сдаче международного теста IELTS. Также студенты должны будут пройти тестирование на английском языке по математике и экономической теории. Для подготовки к тестированию ТГУ будет проводить подготовительные занятия, а для студентов, поступивших на программу Лондонского университета, – оказывать тьюторскую поддержку в виде очных занятий с преподавателями. Для студентов Института экономики и менеджмента (ИЭМ) ТГУ преимущество в том, что отдельные дисциплины учебного курса будут перезачтены.

Переговоры с Центром международных программ Лондонского университета (через него проходят обучение студенты со всего мира) о возможности сотрудничества с ТГУ начались в 2016 году.

- Через Центр международных образовательных программ студенты со всего мира, а теперь и студенты ТГУ, могут дистанционно проходить обучение в Лондонском университете, - говорит директор Центра совместных образовательных программ ТГУ Ольга Масленникова. – Это самая удобная форма обучения, когда студенты имеют полный доступ к материалам, курсам, проходят всю программу и по итогам получают стандартный диплом британского вуза. Диплом (степень бакалавра) Лондонского университета имеет международное признание и открывает широкие возможности для будущей карьеры. Образование, полученное в одном из самых престижных заведений международного класса, – хороший старт для талантливых студентов.

В сентябре с рабочим визитом в ТГУ приезжал представитель Университета Лондона Льюис Маккиннон. В октябре в Лондоне состоялся Совет Международной Академии Университета Лондона, по итогам которого было принято решение о присвоении ТГУ статуса обучающего института по программе бакалавриата «Бизнес и менеджмент» УЛ.

С 2018 года на базе ИЭМ начнется подготовка студентов ТГУ, принявших решение о получении второго диплома. Весной 2019 года начнется поступление. Для этого не обязательно ехать в Лондон: по всему миру существуют специализированные языковые центры, в которых есть возможность сдать вступительные экзамены. Ближайший к Томску центр находится в Новосибирске. Сдавать выпускные экзамены также можно через подобные центры в любой точке мира.

Для справки. Лондонский университет (University of London) — второй по числу студентов университет в Великобритании. Учрежден в 1836 году. Включает 17 самоуправляемых колледжей (университетов) и 10 специализированных исследовательских институтов, в нем обучается свыше 170 тысяч студентов. В его структуру входят вузы, имеющие международную репутацию: Лондонская школа бизнеса, Лондонская школа экономики и политических наук, Университетский колледж Лондона и другие. Среди выпускников Лондонского университета – нобелевские лауреаты, действующие и бывшие главы разных государств.

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