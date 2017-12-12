Ночью в Томск придет похолодание

12 декабря 2017 / Томский Обзор / Фото: Павел Андрющенко

Сегодня ночью в Томске ожидается похолодание до -20 °С, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

В Томске прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Ветер западный 2-7 м/с. В областном центре местами возможен небольшой снег.

Температура ночью -18…-20 °С, днем -14…-16°С. На дорогах местами гололедица.

В связи с получением данного прогноза томичам напоминают о необходимости соблюдении правил личной безопасности и правил дорожного движения.

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