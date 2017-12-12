Томская компания построит в Барнауле «Сказку» почти за 300 млн рублей

12 декабря 2017 / Томский Обзор

Центр госзакупок Алтайского края признал ООО «Селф» (Томская область, принадлежит бизнесмену Нодару Шонии) победителем торгов на строительство и оснащение нового здания театра кукол «Сказка» в Барнауле, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные сайта госзакупок.

На контракт претендовали четыре компании, и все они предложили за работу цену, равную стартовой сумме контракта в размере 297,47 млн рублей.

При этом два заявителя не были допущены до участия в аукционе (ООО «Новоалтайская специализированная передвижная механизированная колонна 1072» и ООО «Производственно-коммерческая фирма» Отделстрой»), так как представили в аукционную комиссию пакеты документов не в полном объеме.

Из оставшихся двух участников торгов — ООО «Зенит-Алтай» и «Селф» — победителем признан последний. Причины такого решения в документации закупки не раскрываются.

Ранее сообщалось, что по условиям контракта генподрядчик обязан будет выполнить строительно-монтажные, пусконаладочные работы и приобрести оборудование для театра в течение 18 месяцев после подписания контракта. В частности, ему предстоит возвести здание, провести отделочные работы и установить санитарно-технические системы в нем, провести наружные электрические сети и линии связи, благоустроить территорию вокруг театра.

Заказчиком проекта является краевое казенное учреждение «Единый заказчик капитального строительства Алтайского края».

Средства на его реализацию планируется выделить из краевого бюджета.

Сообщалось также, что изначально планировалось приступить к строительству нового здания для «Сказки» в 2016 году, но потом эти сроки изменились.

Старое здание театра кукол, возведенное в 1968 году, находится в аварийном состоянии, его решено снести. Предполагается, что в театре будет два зрительных зала — на 100 и 250 человек.

«Селф» не впервые получает госконтракты на строительство социальных и культурных учреждений в Алтайском крае. Так, в этом году застройщик получил контракт на строительно-монтажные, пуско-наладочные работы и поставку инженерного оборудования для «Алтайского краевого противотуберкулезного диспансера» (Новоалтайск) за 829,9 млн рублей; на строительство в Барнауле школы на 550 учеников с начальной ценой договора 447,9 млн рублей; на выполнение дополнительных строительно-монтажных, пуско-наладочных работ и поставку оборудования в перинатальный центр Алтайского края «ДАР» стоимостью 476,96 млн рублей; на реконструкцию Государственного художественного музея Алтайского края за 122,025 млн рублей.

ООО «Селф» зарегистрировано в Томской области с 2002 года, занимается строительством жилых и нежилых зданий. Оно относится к числу крупных предприятий с численностью персонала, по данным «СПАРК-Интерфакс», до 100 человек. Уставный капитал фирмы равен 47 млн рублей. Выручка компании за 2016 год составила 3 млрд 186,27 млн рублей, чистая прибыль — 238,36 млн рублей.

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