В Томске создали интерактивную песочницу с водоемами и вулканами

Томский Обзор / Фото: 13 декабря 2017 // Фото: Inotomsk.ru

Томская компания «Универсальные терминал системы» разработала программно-аппаратный комплекс для дошкольного образования. В интерактивной песочнице дети смогут создавать разнообразные ландшафты с водоемами и горами, сообщает региональный инновационный портал.

«Песочная терапия — хороший развивающий инструмент для педагогов-психологов. Мы совместили обычную песочницу и интерактивные технологии и получили инновационный продукт для дошкольного образования», — говорит директор компании «Универсальные терминал системы» Алексей Куимов.

Интерактивная песочница представляет собой емкость с песком, оснащенную датчиками глубины, а также проектор и программно-аппаратное обеспечение. Датчики определяют глубину песка, а проектор, управляемый программой, подсвечивает на разные зоны определенные текстуры. Если ребенок копает ямку — получается условный водоем, если строит песочную гору — гора или вулкан.

Работа над проектом идет с 2013 года, и сейчас томская интерактивная песочница — самый сильный продукт среди аналогов. Помимо более 600 песочниц, реализованных заказчикам в России, несколько десятков единиц оборудования поставлено в США, Канаду, Испанию, Францию, Норвегию, Турцию, ОАЭ, Сингапур, Малайзию, Австралию. Компания планирует дальнейшую зарубежную экспансию, в том числе с привлечением местных дистрибьюторов. Кроме того, томичи намерены разработать собственные датчики глубины и отказаться от импортных комплектующих.

«С нашей песочницей педагог может вести разные уроки, создавать интересные сценарии, комбинируя программы, а дети — получать знания в интерактивном режиме. И если в обычной песочнице внимания ребенка хватает ненадолго, то от строительства ландшафтов детей, наоборот, трудно оторвать», — добавил Алексей Куимов.

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