В Северске иномарка насмерть сбила женщину на переходе
13 декабря 2017 / Томский Обзор / Фото: 70.мвд.рф
Вчера вечером, 12 декабря, на одном из пешеходных переходов Северска произошло ДТП в котором погибла женщина, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Инцидент произошел около 17.50 около дома по пр.Коммунистическому, 116. По предварительным данным, 46-летняя женщина водитель Toyota Rav 4 сбила пешехода. Пострадавшая, переходившая дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, скончалась на месте.
По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося, в том числе и личность погибшей.
Очевидцев и свидетелей данного происшествия просят обратиться в ГИБДД УМВД России по Томской области по телефону: 8(3822) 66-44-22.
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