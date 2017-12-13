В Северске иномарка насмерть сбила женщину на переходе

Томский Обзор / Фото: 13 декабря 2017 // Фото: 70.мвд.рф

Вчера вечером, 12 декабря, на одном из пешеходных переходов Северска произошло ДТП в котором погибла женщина, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 17.50 около дома по пр.Коммунистическому, 116. По предварительным данным, 46-летняя женщина водитель Toyota Rav 4 сбила пешехода. Пострадавшая, переходившая дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, скончалась на месте.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося, в том числе и личность погибшей.

Очевидцев и свидетелей данного происшествия просят обратиться в ГИБДД УМВД России по Томской области по телефону: 8(3822) 66-44-22.

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