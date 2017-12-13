Томской области выделят более 500 млн рублей как региону-лидеру

13 декабря 2017 / Томский Обзор / Фото: Павел Андрющенко

Томская область заняла 11-е место среди 85 субъектов Российской Федерации по результатам социально-экономического развития в 2016 году. В связи с этим премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжении о выделении Томской области из федерального бюджета 543,3 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, межбюджетные трансферты в форме дотаций за достижение наивысших темпов роста налогового потенциала в размере 20 млрд рублей правительство распределило между сорока субъектами Федерации, достигшими наилучших результатов по итогам оценки темпов социально-экономического развития территорий за 2016 год.

Томская область получит из федерального бюджета 543,3 млн рублей. Размер федерального трансферта определен с учетом численности населения и индекса бюджетных расходов региона.

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