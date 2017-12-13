В пятницу в Томск прибудет поэтический «поезд»

В пятницу и субботу, 15-16 декабря, в Томск приедет своеобразный поэтический «поезд» — 12 поэтов из Кемерово, Новосибирска, Омска.

Как сообщает пресс-служба мэрии, каждый месяц на два дня поэты останавливается в одном из четырех сибирских городов. На днях авторы прочтут свои стихи томичам. Вход на все мероприятия свободный.

В пятницу, 15 декабря, в 15.00 кафедра истории русской литературы ХХ века Томского госуниверситета проводит в Научной библиотеке круглый стол о современной поэзии «Новая поэзия и её эксперты». На круглом столе поэты, филологи, критики, студенты-гуманитарии обсудят, чем поэзия первых десятилетий ХXI отличается от поэзии ХХ века, что интересует современных авторов. Поговорят о самоопределении поэта в Сибири, а также о том инструментарии, которым располагают сегодняшние теоретики и практики искусств, говоря о поэзии.

В субботу, 16 декабря, с 10.30 до 12.00 состоятся Литературные чтения (3 корпус ТГУ, ауд.1). Здесь свои стихи прочитают Владимир Угрюмов, Андрей Правда, Даниил Плахин, Елена Кириллова, Виталий Шатовкин.

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