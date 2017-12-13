Томские ученые создадут центр для анализа данных Большого Адронного коллайдера

Томский Обзор / Фото: 13 декабря 2017 // Фото: Flickr.com

Коллектив Томского госуниверситета получил правительственный грант на создание центра мирового класса по анализу данных Большого Адронного коллайдера в ЦЕРН (Швейцария).

Как сообщает пресс-служба вуза, проект рассчитан на три года, на его реализацию будет ежегодно направлено порядка 30 млн рублей. Руководитель проекта - профессор Дмитрий Цыбышев из Университета Стони Брук, США (индекс Хирша - 70).

Мегагрант станет продолжением научной работы исследовательской группы ТГУ в коллаборации ATLAS на Большом Адронном коллайдере. В 2016 году университет вошел в проект мюонного спектрометра эксперимента ATLAS, где томские ученые под руководством Александра Ходинова исследуют процессы распадов бозона Хиггса на два мюона (мюон – это более тяжелый аналог электрона). Их задачей также является модернизация мюонного спектрометра ATLAS, чтобы повысить его чувствительность для регистрации распадов бозона Хиггса. Для этого ученые разрабатывают новые детекторы, оснащенные многофункциональными микросхемами.

До 2020 года за счет мегагранта в ТГУ будет создан Центр анализа данных эксперимента ATLAS. Для этого ученые разработают и создадут специализированный инструмент – так называемый кластер для анализа данных – на базе университетского суперкомпьютера СКИФ Cyberia. Обрабатывать Big Data будут с использованием систем машинного обучения и искусственного интеллекта. Производительность таких систем искусственного интеллекта существенно возрастает при использовании дополнительных ускорителей вычислений, таких как GPU и FPGA.

Ключевыми сотрудниками нового Центра станут заведующий лабораторией экспериментальной физики высоких энергий ТГУ Александр Ходинов и старший научный сотрудник этой лаборатории Александр Ваняшин. К работе также планируется привлечь студентов, аспирантов и постдоков, которые будут заниматься анализом данных, участвовать в работе по поддержке детекторов и в дальнейших разработках по их модернизации.

Центр будет оснащен не только самой современной вычислительной техникой и лабораторным оборудованием, но и прототипами действующих в ЦЕРН детекторов заряженных частиц. Сотрудники Центра будут принимать активное участие в экспериментальной программе ATLAS в ЦЕРН.

В 2017 году ТГУ провел конкурс для молодых ученых на поездку в ЦЕРН, первыми его победителями стали магистрант ФФ Владислав Мазуренко и магистрант РФФ Мария Диденко. Недавно к работам по проекту ATLAS подключились магистрант ФФ Олег Колесников, магистрант ФТФ Полина Москвитина и аспирант РФФ Олеся Кучинская.

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