Областной парламент представил новую версию сайта

Томский Обзор / Фото: 13 декабря 2017 // Фото: Duma.tomsk.ru

В минувший понедельник, 11 декабря, спикер облдумы Оксана Козловская прездставила новую версию сайта Законодательной Думы Томской области, разработанную томской студией веб-дизайна «Студия 15».

«Самая важная деталь обновленного сайта — это возможность слабовидящим людям следить за деятельностью Думы. Это очень важно, так как повышается открытость органов власти для все больших слоев населения», — сообщает исполнительный директор Студии 15 Татьяна Оленева.

Помимо прочего, на сайте появились разделы для иностранных жителей. Для них сайт был переведен на английский, немецкий и китайский языки.

«Данное нововведение так же говорит о готовности Думы к полной открытости и прозрачности собственной деятельности, потому как теперь даже иностранные пользователи извне могут спокойно зайти на сайт и узнать, что у нас тут происходит», — добавила Татьяна Оленева.

Новый сайт отличается улучшенной оптимизацией внутренних процессов, что позволит депутатам максимизировать собственные ресурсы и улучшить качество собственной работы.

«Очень приятно, что наши органы власти становятся более передовыми в плане освещения собственной деятельности. Заказывают сайты, оптимизируют собственную деятельность и становятся ближе к народу. Я надеюсь, что вслед за Думой своими сайты будут улучшать и другие административные органы Томской области», — рассказывает Оленева.

Тэги/темы: