«День короткометражного кино» пройдёт в Томске

Томский Обзор / Фото: 13 декабря 2017 // Фото: Leader-id.ru

В субботу, 23 декабря, в пространстве коллективной работы «Точка кипения» (пр.Ленина, 26) пройдёт всероссийская акция «День короткометражного кино», сообщают организаторы.

Мероприятие начнётся с презентации томского фильма «Купон на измену, или как пережить кризис» с Денисом Шведовым в главной роли, продолжится показом лучших короткометражек России за 2017 и завершится мастер-классом «Как снять кино в регионе за 3 дня и 2 ночи» от местных кинематографистов.

«Раньше мероприятие проводилось в «Пушкинке». Заявок было очень много, но в 20 числах всегда холодно, а помещение, в котором проводилось мероприятие, плохо отапливается, из-за этого из 300 людей, приходило где-то 150. А в «Точке кипения» всё идеально для проведения акции» - отмечает Евгений Жуков, один из организаторов мероприятия.

Вход свободный, но по обязательней предварительной регистрации.

Международный День короткометражного кино празднуется в 20-х числах декабря с 2011 года, по инициативе Национального центра кинематографии и анимации Франции. Общественные показы проходят на различных площадках в разных странах и городах. Инициатором акции в России стал Молодежный центр Союза кинематографистов РФ. В Томске проект 3й год подряд организуют активисты томского киносообщества.

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