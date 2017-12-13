Томские власти намерены модернизировать систему оповещения о ЧС к 2020 году

Томский Обзор / Фото: 13 декабря 2017 // Фото: Pixabay.com

Власти Томской области и Томска планируют модернизировать систему оповещения о чрезвычайных ситуациях в региональном центре, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на председателя комитета общественной безопасности обладминистрации Владимира Мысина.

«Та система оповещения о ЧС, которая существует в городе на сегодняшний день, не совсем совершенна, поэтому принято решение о ее модернизации, чтобы население могло вовремя сориентироваться. Хотелось бы, чтобы это было сделано к 2020 году», — сказал Владимир Мысин в кулуарах XIII Всесибирского форума безопасности, который проходит в Томске.

По его словам, уже достигнута договоренность губернатора региона Сергея Жвачкина и мэра Томска Ивана Кляйна о необходимости модернизации, создана рабочая группа, которая определит необходимый функционал системы оповещения и «будет выбирать самое лучшее».

«Есть компании и в Томске, и в России, которые готовы провести работы очень быстро, тем более, подготовительная работа частично проведена, самый главный вопрос — это финансирование. Есть договоренность, что финансирование модернизации будет вестись и из регионального, и из городского бюджетов», — отметил Владимир Мысин.

Он добавил, что пока речь идет о модернизации системы оповещения о ЧС в региональном центре, но в перспективе работы надо будет провести в Северске и Томском районе.

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