Новогодние ярмарки откроются в пяти ледовых городках Томска

14 декабря 2017 / Томский Обзор / Фото: Данил Шостак

В пяти ледовых городках Томска в декабре откроются новогодние ярмарки. В торговых рядах томичи смогут приобрести горячие напитки, еду и лакомства, сувениры ручной работы, фейерверки и другие праздничные товары.

Как сообщает пресс-служба мэрии, 16 декабря, после торжественного открытия главного ледового городка начнет работу ярмарка на площади Ново-Соборная. Шесть празднично оформленных ярмарочных домиков расположатся за памятником св.Татьяне и будут работать ежедневно с 12.00 до 20.00. Томские предприниматели и мастера рукоделия предложат новогодние сувениры и игрушки, вязаные изделия, санки-ледянки. Здесь же можно будет купить горячую кукурузу, выпечку, леденцы, зефирные конфеты и пирожные, чай и кофе.

Также на площади Ново-Соборной установят павильон с горячим питанием и напитками на пересечении ул.Советской и пер.Томский. Кроме того, согреться горячими напитками можно будет в пункте проката коньков по пер.Томский.

С 15 декабря заработает ярмарка на площадке перед ДНТ «Авангард». Помимо трех точек общественного питания с блинами, пончиками и горячими напитками, с 9.00 до 19.00 каждый день здесь будут продавать новогодние сувениры и сувениры с символикой Томска, фейерверки, будет работать фотобудка. Согреться и отдохнуть, приобрести горячие напитки и выпечку посетители городка смогут в отапливаемом павильоне проката коньков.

В понедельник, 18 декабря, начнет работу ярмарка в ледовом городке Ленинского района по пр.Ленина, 217 (перед ТРЦ «Мегаполис»). Здесь томичей встретят продавцы сибирских дикоросов и меда. В здании ТЦ на первом этаже развернется продажа сувениров: многодетные семьи Томска представят томичам свои работы в техниках лоскутного шитья, бисероплетения, вязания, изделия из бересты.

Еще в двух ледовых городках – в Сквере студенческих отрядов с 16 декабря и в парке на Белом озере с 15 декабря – для томичей организуют точки горячего питания. В сквере по Красноармейской с 12.00 до 20.00 ежедневно все отдыхающие в ледовом городке смогут приобрести горячие блины и бургеры, а также выпечку и напитки. В парке на Белом озере с 9.00 до 19.00 будут продаваться чай и кофе, выпечка, блинчики, леденцы.

Еще одна ярмарка начнет работу 22 декабря в здании рынка «Нахимовский» (ул. Нахимова, 8 стр. 2). Помимо продовольственных товаров, здесь можно будет приобрести новогодние ели, игрушки, сувениры и подарки. Праздничное открытие ярмарки состоится 23 декабря.

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