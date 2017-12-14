В Томске завершила работу лаборатория социального проектирования «Газпромнефть-Востока»

14 декабря 2017 / Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

В Томске завершила работу лаборатория социального проектирования, участниками которой стали общественные и образовательные организации Томской области. Инициатором проведения серии образовательных мероприятий выступил «Газпромнефть-Восток».

Цель лаборатории социального проектирования – обучение потенциальных грантопролучателей подготовке проекта: от оформления до разработки стратегии продвижения и формирования финансового плана.

На финальном этапе участники первых в регионе курсов для грантополучателей, защищали свои проекты перед организаторами. До финала дошли 11 инициатив.

Большинство проектов касалось организации мероприятий для разных категорий жителей области – школьников, пенсионеров, а также людей с ограниченными возможностями. Например, проект «Театральный баттл» позволит подросткам включиться в театральную жизнь через самостоятельное создание спектакля, от замысла постановки, до воплощения на профессиональной сцене.

Разработанные проекты ориентированы для участия, в том числе и в грантовом конкурсе «Родные города» «Газпромнефть-Востока».



«Мы остались довольны итогом первой лаборатории социального проектирования. Все участники получили обратную связь. Существенным отличием проектов «на выходе» лаборатории являются заложенные в них механизмы будущего самофинансирования, поэтому их можно рассматривать отчасти как «стартапы». Задача социально-ответственного предприятия – это не только поддерживать социальные проекты, но и развивать это направление в регионе, быть открытыми для обмена знаниями и опытом», - прокомментировала заместитель генерального директора «Газпромнефть-Востока» по организационным вопросам Светлана Лукиных.

«Родные города» – комплексная программа социальных инвестиций «Газпром нефти», объединяющая серию проектов, направленных на повышение качества жизни в городах присутствия компании, расширение доступа их жителей к качественной городской среде, образованию, культуре и спорту.

В этом году на грантовый конкурс было подано 76 заявок от организаций и инициативных групп граждан Томской области. В число лучших по решению комиссии вошли 19 инициатив, на реализацию которых в 2017 году компания направила около 4 млн рублей.

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