Каток в центре Томска будет работать до 22.00

14 декабря 2017 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

Прокат коньков на катке площадью более 1 000 кв.метров по пер.Томский будет работать ежедневно до 22.00, сообщает пресс-служба мэрии.

Открытие катка состоится в субботу, 16 декабря. Взять коньки в прокате и выйти на свежий лед можно будет сразу после праздника «Елка, зажигай-2018». По команде главы города Ивана Кляйна зажжется иллюминация по всей площади Ново-Соборной. В том числе, томичи увидят «звездное небо» над новым катком – такая иллюзия будет создана при помощи световых нитей и светодиодных «ежиков».

«При обустройстве этого катка мы думали о том, как сделать место комфортным и безопасным для отдыха томичей. Предусмотрели зоны обогрева и питания – в пункте проката коньков и расположенном неподалеку павильоне, оставили место для парковки по переулку Томский, установили ограждение из ледовых блоков, чтобы автомобили не заехали случайно на лед. Каток будут регулярно очищать от выпавшего снега и проверять качество льда», – подчеркнул мэр Иван Кляйн.

Вход на каток для всех желающих свободный. Пункт проката коньков будет работать ежедневно до 22.00 по будням с 15.00, в выходные с 11.00. стоимость проката для взрослых составит 100 рублей, для детей – 50 рублей.

Напомним, в связи с организацией катка в пер.Томский до 5 февраля действует измененная схема движения транспорт на участке от ул.Советская до здания № 1 на пл.Ново-Соборная.

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