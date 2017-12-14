В Томской области открылась «Мраморная ферма»

Томский Обзор / Фото: 14 декабря 2017 // Фото: Владимир Дударев

Сегодня, 14 декабря, в деревне Березовка Первомайского района открылся новый животноводческий комплекс мясного направления «Мраморная ферма», на котором выращиваются герефорды, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Проект «Мраморная ферма» реализован в рамках российско-китайского партнерства, подписанного в октябре 2015 года между Томской областью и провинцией Шаньдунь КНР меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве.

Инвестпроект по строительству «Мраморной фермы», где выращивают исключительно герефордов — породу, которая дает лучшее мраморное мясо, стартовал в 2016 году. Осенью прошлого года агрохолдинг «Томский» в лице оператора проекта ООО «Березовская ферма» принял скот породы герефорд под свое управление у банкротившегося в тот момент хозяйства. За год была проведена большая работа по проектированию и строительству инфраструктуры фермы, внедрению прогрессивных технологий содержания крупного рогатого скота, проработке кормовых рационов.

К строительно-монтажным работам предприятие приступило в августе, а уже к ноябрю строители возвели 15 объектов, необходимых для развития фермы. Были куплены 942 племенных герефорда на 53,9 млн рублей. Все животные имеют свидетельства, выданные племенной службой. Месяц назад Министерство сельского хозяйства России присвоило ООО «Березовская ферма» статус племенного хозяйства и включило организацию в федеральный реестр племенных хозяйств России.

Стоимость проекта по реконструкции мясного животноводческого комплекса, реализуемого «Агрохолдингом «Томский», составила 185 млн рублей. Сегодня общее поголовье крупного рогатого скота в хозяйстве — 1364 голов, в том числе 534 маточного. Успешное завершение инвестпроекта позволит увеличить маточное поголовье до 1000 голов, а общее — до 2600 голов.

В церемонии открытия приняли участие депутаты Законодательной Думы Томской области, делегация Новгородской области, главы Первомайского, Асиновского, Зырянского и Тегульдетского районов, руководители банков-партнеров, специалисты подрядных организаций, поставщики, а также губернатор Сергей Жвачкин.

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