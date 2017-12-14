С марта из Томска можно будет улететь на Хайнань

Томский Обзор / Фото: 14 декабря 2017 // Фото: Pixabay.com

В следующем году из томского аэропорта можно будет улететь на китайский курортный остров Хайнань. Продажа соответствующих туров уже стартовала, сообщает пресс-служба томского аэровокзала.

Планируется, что рейсы будет осуществлять авиакомпания «Алроса» на комфортабельном самолете Boeing-737. Согласно информации, предоставленной сайтом туроператора, прямые чартерные рейсы по маршруту Томск-Хайнань будут выполняться еженедельно с марта следующего года.

Еженедельный формат вылетов позволяет предложить пакетные туры с разной продолжительностью: 7, 14, 21 день, что расширяет выбор и повышает удобство для туристов.

Об условиях бронирования и стоимости путевок можно узнать в турагентствах города.

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