Томск борется за звание самого привлекательного и узнаваемого города страны

14 декабря 2017 / Томский Обзор / Фото: Павел Андрющенко

Томичи могут поддержать Томск в голосовании за звание самого привлекательного и узнаваемого города России в 2017 году, сообщает пресс-служба мэрии.

Голосование продолжается на сайте проекта «Город России - национальный выбор». По его итогам будет выбран город, обладающий неповторимым культурным и историческим наследием, достойный стать национальным символом. Сегодня Томска занимает 11 строку голосования, получив почти 67 тыс. голосов.

«Народное голосование - самое беспристрастное. И томичи могут принять в нем участие, проголосовав за старинный, и одновременно молодой Томск, один из самых красивых городов Сибири», - отметил глава города Иван Кляйн.

Итоги голосования будут подведены 30 декабря 2017 года в 15.00 по московскому времени.

«Город, получивший народное признание, получит дополнительный импульс для дальнейшего динамичного роста, узнаваемость как в России, так и во всем мире», — отмечают в пресс-службе мэрии.

Годом ранее Томск Томск вошел в ТОП- 25 самых узнаваемых городов России. Поддержать город можно здесь.

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