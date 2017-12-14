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Везучие выходные вместе со ŠKODA

Томские новости, Конкурсы и акции, ŠKODA акция Новый год Везучие выходные вместе со ŠKODA

Приглашаем Вас 16 и 17 декабря 2017 года с 09-00 до 19-00 на «Везучие выходные вместе со ŠKODA» в ТомскЕвроАвто!

В эти два дня Вы сможете приобрести новый автомобиль ŠKODA с максимальными новогодними выгодами*, а именно:

За подробностями обращайтесь к менеджерам отдела продаж компании ТомскЕвроАвто, официальный дилер ŠKODA, по телефону +7 (3822) 78 00 78 или приезжайте к нам по адресу: г. Томск, ул. Смирнова д.9 строение 1.

Наш сайт: www.euroauto.tom.ru

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* Выгоды действительны при заключении контракта 16-17 декабря 2017 года. Подробности у менеджеров отдела продаж.

** Указанные выгоды предоставляются при покупке автомобиля в кредит. Подробности у менеджеров отдела продаж. Внимание! Количество автомобилей в наличии ограничено.

1 – Active – Актив

2 – Ambition – Амбишн

3 – Style - Стайл

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