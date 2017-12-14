Везучие выходные вместе со ŠKODA
Приглашаем Вас 16 и 17 декабря 2017 года с 09-00 до 19-00 на «Везучие выходные вместе со ŠKODA» в ТомскЕвроАвто!
В эти два дня Вы сможете приобрести новый автомобиль ŠKODA с максимальными новогодними выгодами*, а именно:
- ŠKODA RAPID в комплектации Active1 с выгодой до 20 000 рублей** или зимние шины в подарок (на выбор);
- ŠKODA RAPID в комплектации Ambition2 с выгодой до 20 тысяч рублей** + зимние шины в подарок или выгода 30 000 рублей (на выбор);
- ŠKODA OCTAVIA в комплектации Ambition2 с выгодой до 60 000 рублей** + зимние шины в подарок;
- ŠKODA YETI в комплектации Active1 с выгодой до 180 000 рублей** + колеса в сборе в подарок;
- ŠKODA YETI в комплектации Ambition2/Style3 с выгодой до 200 000 рублей** + колеса в сборе в подарок.
За подробностями обращайтесь к менеджерам отдела продаж компании ТомскЕвроАвто, официальный дилер ŠKODA, по телефону +7 (3822) 78 00 78 или приезжайте к нам по адресу: г. Томск, ул. Смирнова д.9 строение 1.
Наш сайт: www.euroauto.tom.ru
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* Выгоды действительны при заключении контракта 16-17 декабря 2017 года. Подробности у менеджеров отдела продаж.
** Указанные выгоды предоставляются при покупке автомобиля в кредит. Подробности у менеджеров отдела продаж. Внимание! Количество автомобилей в наличии ограничено.
1 – Active – Актив
2 – Ambition – Амбишн
3 – Style - Стайл