Везучие выходные вместе со ŠKODA

14 декабря 2017 / На правах рекламы / Фото: Предоставлено компанией Томскевроавто

Приглашаем Вас 16 и 17 декабря 2017 года с 09-00 до 19-00 на «Везучие выходные вместе со ŠKODA» в ТомскЕвроАвто!

В эти два дня Вы сможете приобрести новый автомобиль ŠKODA с максимальными новогодними выгодами*, а именно:

ŠKODA RAPID в комплектации Active 1 с выгодой до 20 000 рублей** или зимние шины в подарок (на выбор);

с выгодой до 20 000 рублей** или зимние шины в подарок (на выбор); ŠKODA RAPID в комплектации Ambition 2 с выгодой до 20 тысяч рублей** + зимние шины в подарок или выгода 30 000 рублей (на выбор);

с выгодой до 20 тысяч рублей** + зимние шины в подарок или выгода 30 000 рублей (на выбор); ŠKODA OCTAVIA в комплектации Ambition 2 с выгодой до 60 000 рублей** + зимние шины в подарок;

с выгодой до 60 000 рублей** + зимние шины в подарок; ŠKODA YETI в комплектации Active 1 с выгодой до 180 000 рублей** + колеса в сборе в подарок;

с выгодой до 180 000 рублей** + колеса в сборе в подарок; ŠKODA YETI в комплектации Ambition2/Style3 с выгодой до 200 000 рублей** + колеса в сборе в подарок.

За подробностями обращайтесь к менеджерам отдела продаж компании ТомскЕвроАвто, официальный дилер ŠKODA, по телефону +7 (3822) 78 00 78 или приезжайте к нам по адресу: г. Томск, ул. Смирнова д.9 строение 1.

Наш сайт: www.euroauto.tom.ru

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* Выгоды действительны при заключении контракта 16-17 декабря 2017 года. Подробности у менеджеров отдела продаж.

** Указанные выгоды предоставляются при покупке автомобиля в кредит. Подробности у менеджеров отдела продаж. Внимание! Количество автомобилей в наличии ограничено.

1 – Active – Актив

2 – Ambition – Амбишн

3 – Style - Стайл

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