Школьники украсят ледовые городки Томска

15 декабря 2017 / Томский Обзор / Фото: Данил Шостак

Томские школьники развесят более 1000 самодельных игрушек в ледовых городках Томска. В акции «Яркий Новый год» примут участие более ста человек – ребята украсят хвойные деревья, высаженные на площади Ново-Соборной летом 2017 года, сообщает пресс-служба мэрии.

В рамках подготовки к акции ученики томских школ, учреждений дополнительного образования и воспитанники детских садов сделали своими руками больше тысячи игрушек в подарок любимому городу к Новому году. Это снежинки и зайчики, фонарики и новогодние звезды, куклы-принцессы и снегурочки, разноцветные сосульки и другие украшения, выполненные из разных материалов.

Украшение площади состоится перед торжественным открытием ледового городка на площади Новособорной – в 11.00 16 декабря. Школьники нарядят 70 хвойных деревьев, развесив на их ветвях более 600 самодельных игрушек. Еще часть работ украсит новогодний Сквер студенческих отрядов.

«Яркие и креативные, эти игрушки, выполненные руками юных томичей – самый лучший подарок для любимого города. Они привнесут свою ноту очарования в облик площади и наполнят сердца томичей теплотой и трогательными воспоминаниями детства», - отметил мэр Томска Иван Кляйн.

Участников акции будут развлекать аниматоры – детей ждут игровые станции и сладкие призы.

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