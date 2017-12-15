Томские ученые создали малотравматичный холодноплазменный инструмент для операций на сердце

Томский Обзор / Фото: 15 декабря 2017 // Фото: Inotomsk.ru

Томские ученые из НИИ кардиологии разработали хирургический инструмент для рассечения грудины, способствующий снижению травматичности и кровопотери при операциях на сердце. Прибор представляет собой более совершенную альтернативу существующим методикам и не имеет аналогов в мире, сообщает региональный инновационный портал.

Более 90% операций в кардиохирургии выполняется с применением методики срединной стернотомии, то есть путем рассечения кости грудины. Применение данной методики крайне травматично для пациента и связано с значительным интраолперационным кровотечением из ткани грудины. Для борьбы с данным состоянием, хирургами используется электрокоагуляция и медицинский воск, однако, оба метода имеют недостатки. Электрокоагуляция, вследствие высокотемпературного воздействия на надкостницу, питающую кость, негативно влияет на восстановление костной ткани после операции. Использование воска, в свою очередь, создает эффект интерпозиции между частями грудины, что препятствует сращению отломков кости.

«Наша система состоит из электромеханического стернотома, холодноплазменного аппарата и модифицированного наконечника, который два эти элемента объединяет. Обладая щадящим коагуляционным эффектом и, одновременно производя хирургический доступ к сердцу, данная система позволяет выполнить достаточно малотравматичную хирургическую манипуляцию. При использовании данной методики, в первую очередь, снижается общая интраоперационная кровопотеря, что приводит к значительному снижению возможных рисков послеоперационных осложнений», — рассказал аспирант НИИ кардиологии Андрей Пряхин.

Технология холодноплазменной стернотомии разработана совместном учеными НИИ кардиологии и Института сильноточной электроники СО РАН. Рабочий прототип прибора прошел экспериментальную и клиническую апробацию и готов к серийному производству, разработка была запатентована в России.

«Наши пациенты часто страдают не только от болезней сердечно-сосудистой системы, но и, например, от сахарного диабета и выраженного остеопороза, вследствие чего, имеют повышенные риски возникновения различных осложнений, поэтому проблема поиска новых малотравматичных методик в кардиохирургии, на сегодняшний день, крайне актуальна», — подчеркнул Андрей Пряхин.

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