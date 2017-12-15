В ночь на вторник жителей Ленинского района ожидает отключение воды
15 декабря 2017 / Томский Обзор / Фото: Pixabay.com
В ночь с понедельника на вторник, 19 декабря, жителей некоторых улиц Ленинского района Томска ожидает отключение воды, сообщает пресс-служба «Томскводоканала».
Отключение связано с подключением новой водопроводной линии и ее промывки. На время проведения работ, с 22:00 18 декабря до 11:30 19 декабря без воды останутся дома, расположенные по адресам:
- ул. Б. Подгорная по нечетной стороне от № 101 до № 143, по четной стороне № 90, 112, а также от № 124 до № 160;
- ул. Севастопольская от пер. Чернышевского до пер. Анжерского;
- ул. Грибоедова;
- ул. Радищева;
- ул. Игарская;
- ул. Б. Каштачная от пер. Добролюбова до пер. Парабельского;
- ул. Каховская 3, 15а, 19, 19а, 21;
- ул. Крымская по нечетной стороне от пер. Омского до № 31, по четной стороне от пер. Омского до № 34;
- ул. Первомайская от ул. Игарской до ул. Ялтинской;
- ул. Ферганская от пер. Анжерского до пер. Парабельского;
- пер. Парабельский от ул. Каховской до ул. Первомайской;
- пер. Чаинский;
- пер. Анжерский от ул. Б.Подгорной до ул. Игарской;
- пер. Омский, кроме №1, 4;
- пер. Зырянский по нечетной стороне от ул. Б.Подгорной до № 35, по четной стороне от ул. Б. Подгорной до № 36;
- пер. Некрасова;
- пер. Чехова;
- пер. Добролюбова от ул. Б.Подгорной до ул. Игарской, кроме № 31,38,41;
- пер. Чернышевского от ул. Б.Подгорной до ул. Севастопольской.
ООО «Томскводоканал» обращается к жителям домов, попавших в зону отключения, с просьбой произвести необходимые запасы воды заблаговременно.
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