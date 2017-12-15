18+
18+

В ночь на вторник жителей Ленинского района ожидает отключение воды

Томские новости, ЖКХ, отключение воды ЖКХ без воды отключили воду ремонт на сетях В ночь на вторник жителей Ленинского района ожидает отключение воды

В ночь с понедельника на вторник, 19 декабря, жителей некоторых улиц Ленинского района Томска ожидает отключение воды, сообщает пресс-служба «Томскводоканала».

Отключение связано с подключением новой водопроводной линии и ее промывки. На время проведения работ, с 22:00 18 декабря до 11:30 19 декабря без воды останутся дома, расположенные по адресам:

ООО «Томскводоканал» обращается к жителям домов, попавших в зону отключения, с просьбой произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

Тэги/темы: